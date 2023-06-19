Клестов Феодор Афанасiев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестов Феодор Афанасiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1768

Дата смерти

13.05.1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Клестов Афанасiй Васильев

Мать: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокiя Федорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Феодорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Маланья Феодорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клестова Александра Феодорова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клестов Василiй Феодоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в селе Гольяны
Смерть
13.05.1804 ст.