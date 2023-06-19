Клестов Феодор Афанасiев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти13.05.1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Клестов Афанасiй Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокiя Федорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Феодорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Маланья Феодорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клестова Александра Феодорова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в селе Гольяны
Смерть
13.05.1804 ст.