Овчинникова Пчелина Агрипина Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Пчелина Агрипина Прокопьев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.02.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1847 ст.

Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев

Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
13.02.1847 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Тарас Михайлов Михалев Сергеев Ксения Григорьева-жена Лукина
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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