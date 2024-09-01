Овчинникова Пчелина Агрипина Прокопьев
Место рождения
Дата рождения13.02.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1847 ст.
Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев
Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева
Крещение
13.02.1847 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Тарас Михайлов Михалев Сергеев Ксения Григорьева-жена Лукина
Смерть
Неизвестно