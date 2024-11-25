Сергеев Андрей
мужской, родился 1754
умер Около 1823
ОтецСергеев ЕгорОколо 1718 г.р.
МатьСергеев (Нефедова) Евдокия1740 г.р.
Дети
Сергеев Иван1773 г.р.
(Андреева) Агафия1780 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Сергеев Егор
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сергеев Иван
Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Андреева) Агафия
Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Андреева) Васса
Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья
Рождение ребёнка
30.03.1790
Сын: Сергеев Егор
Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья
Рождение ребёнка
20.09.1795
Сын: Андреев Сергей
Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья
Смерть
Около 1823