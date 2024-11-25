Сергеев Андрей 1754 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеев Андрей

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1754

умер Около 1823

Отец
Сергеев ЕгорОколо 1718 г.р.
Мать
Сергеев (Нефедова) Евдокия1740 г.р.
Дети
Сергеев Иван1773 г.р.
(Андреева) Агафия1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Сергеев Егор

Мать: Сергеев (Нефедова) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сергеев Иван

Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Андреева) Агафия

Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Андреева) Васса

Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья

Рождение ребёнка
30.03.1790

Сын: Сергеев Егор

Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья

Рождение ребёнка
20.09.1795

Сын: Андреев Сергей

Мать ребёнка: Яковлева (Яковлева) Марья

Смерть
Около 1823

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