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Деветьяров Андриан Каллиникович

Место рождения

Над рч. Сильмемом, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.08.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845 ст.

Отец: Деветьяров Каллиник Матвеевич

Мать: Деветьярова Пелагея Осиповна

Над рч. Сильмемом, Глазовский уезд, Вятская губерния
Адриан Родители: Сепытской волости починка Силемского из русских Каллиник Матфеев Деветияров и законная жена его Пелагия Иосифова, оба православные
Крещение
26.08.1845 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Сепытской волости починка Силемского Роман Памфиллов Кропачев
Смерть
Неизвестно

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