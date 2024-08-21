Деветьяров Андриан Каллиникович
Место рождения
Дата рождения21.08.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845 ст.
Адриан Родители: Сепытской волости починка Силемского из русских Каллиник Матфеев Деветияров и законная жена его Пелагия Иосифова, оба православные
Крещение
26.08.1845 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Сепытской волости починка Силемского Роман Памфиллов Кропачев
Смерть
Неизвестно