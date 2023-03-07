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Афонасий
Афонасий
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Место рождения
Ветошкино
, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1740
Пол
Мужской
Отец
Климъ
1726 г.р.
Мать
Не указана
Жена
(Кулакова) Анна
1741 г.р.
Дети
Павелъ
1756 г.р.
Архипъ
1768 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Климъ
Мать: не указана
Ветошкино
, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756
Сын:
Павелъ
Мать ребёнка:
Анна
Рождение ребёнка
1768
Сын:
Архипъ
Мать ребёнка:
Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
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