Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

1756 г.р.
1768 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Климъ

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Павелъ

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Архипъ

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

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