Климъ
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Евсей Тимофеевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Афонасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Грошева Лукерья Климова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Никифоръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно