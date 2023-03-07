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Климъ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Евсей Тимофеевъ

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Афонасий

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Грошева Лукерья Климова

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Никифоръ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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