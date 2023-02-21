Бронников Семён Иванович
Место рожденияБайкалово
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Бронников Иван
Мать: не указана
Байкалово
Рождение ребёнка
1673
Сын: Бронников Алексей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Байкалово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бронников Антипка Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бронников Селиванко Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Байкалово
Смерть
Неизвестно