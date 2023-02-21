Бронников Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронников Семён Иванович

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Место рождения

Байкалово

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Бронников Иван

Мать: не указана

Байкалово
Рождение ребёнка
1673

Сын: Бронников Алексей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Байкалово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бронников Антипка Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бронников Селиванко Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Байкалово
Смерть
Неизвестно
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