Любомирская (Радзивилл) Тереза-Катаржина Ежиевна 29.12.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Любомирская (Радзивилл) Тереза-Катаржина Ежиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.12.1889, Берлин

умерла 10.10.1975, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович15.11.1875 г.р.
Дети
Любомирский Ян-Казимир Хубертович29.04.1913 г.р.
Любомирский Станислав Хуберт Мария Хубертович10.07.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911

Муж: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович

Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Любомирский Ян-Казимир Хубертович

Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Любомирский Станислав Хуберт Мария Хубертович

Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович

Володарка, Київська область

Рождение ребёнка
06.05.1916

Дочь: Дориа-Дерналович (Любомирская) Анна-Мария Хубертовна

Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович

Володарка, Київська область

Рождение ребёнка
30.10.1917

Сын: Любомирский Здислав Ираклий Сигизмунд Хубертович

Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
10.10.1975
Варшава, Rzeczpospolita Polska

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