Любомирская (Радзивилл) Тереза-Катаржина Ежиевна
женский, родилась 29.12.1889, Берлин
умерла 10.10.1975, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович15.11.1875 г.р.
Дети
Любомирский Ян-Казимир Хубертович29.04.1913 г.р.
Любомирский Станислав Хуберт Мария Хубертович10.07.1914 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.04.1913
Сын: Любомирский Ян-Казимир Хубертович
Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Любомирский Станислав Хуберт Мария Хубертович
Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович
Володарка, Київська область
Рождение ребёнка
06.05.1916
Дочь: Дориа-Дерналович (Любомирская) Анна-Мария Хубертовна
Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович
Володарка, Київська область
Рождение ребёнка
30.10.1917
Сын: Любомирский Здислав Ираклий Сигизмунд Хубертович
Отец ребёнка: Любомирский Хуберт-Станислав Станиславович
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
10.10.1975
Варшава, Rzeczpospolita Polska