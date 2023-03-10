Корепин Зотий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепин Зотий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепина Евдокия

Устюжского уезда, Юской? Третиколенской? волости Георгиевского прихода Пластеева
Устюжского уезда, Юской? Третиколенской? волости Георгиевского прихода Пластеева
Смерть
Неизвестно
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