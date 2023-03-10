Корепин Зотий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корепина Евдокия
Устюжского уезда, Юской? Третиколенской? волости Георгиевского прихода Пластеева
Устюжского уезда, Юской? Третиколенской? волости Георгиевского прихода Пластеева
Смерть
Неизвестно