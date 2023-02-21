Саперова (Степанова) Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смерти03.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Саперов Егор Кириллович
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1918
31 год