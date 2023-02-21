Саперова (Степанова) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саперова (Степанова) Акулина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

03.10.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Саперов Иван Егорович

Отец ребёнка: Саперов Егор Кириллович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саперов Егор Кириллович

Смерть
03.10.1918
31 год
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