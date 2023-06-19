Некрасова (Малыгина) Дарья Антипова
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти30.10.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Малыгин Антип
Рождение ребёнка
08.05.1788
Рождение ребёнка
16.04.1790
Дочь: Иринья Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.
Рождение ребёнка
09.05.1793
Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.
Рождение ребёнка
08.09.1797
Рождение ребёнка
12.01.1802
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Петр Б.
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1826
Причина смерти: чахоткою