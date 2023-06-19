Некрасова (Малыгина) Дарья Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Дарья Антипова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

30.10.1826

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Малыгин Антип

Мать: Малыгина Федосья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1788

Сын: Некрасов Иван Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1790

Дочь: Иринья Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1793

Сын: Некрасов Николай Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Некрасов Алексей Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1797

Сын: Некрасов Иван Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1802

Сын: Некрасов Иван Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Б.

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.10.1826
Причина смерти: чахоткою