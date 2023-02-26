Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросиния Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Ефимов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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