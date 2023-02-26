Агрипина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросиния Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Ефимов
Смерть
Неизвестно