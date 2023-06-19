Рыбаков Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаков Мирон Иванович

Рыбаков Мирон Иванович

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

17.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1878 ст.

Отец: Рыбаков Иван Ануфриевич

Мать: Рыбакова Акулина Васильевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Рыбакова Анна Ивановна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.

Дочь: Рыбакова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.

Дочь: Кушляева Федора Мироновна

Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1906 ст.

Дочь: Рыбакова Варвара Мироновна

Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1912 ст.

Сын: Рыбаков Павел Миронович

Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно