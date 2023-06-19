Рыбаков Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1878 ст.
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Жена: Рыбакова Анна Ивановна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.
Дочь: Рыбакова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.
Дочь: Кушляева Федора Мироновна
Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1906 ст.
Дочь: Рыбакова Варвара Мироновна
Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Рыбакова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно