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Воротынский Иван Михайлович

Место рождения

Воротынск, Русское Государство

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1535

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воротынский Михайло Фёдорович

Мать: не указана

Воротынск, Русское Государство
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княгиня Трубецкая Евдокія Ивановна

Мать ребёнка: Воротынская Анастасия Ивановна

Русское Государство
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1535