Воротынский Иван Михайлович
Место рожденияВоротынск, Русское Государство
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1535
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воротынский Михайло Фёдорович
Мать: не указана
Воротынск, Русское Государство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княгиня Трубецкая Евдокія Ивановна
Мать ребёнка: Воротынская Анастасия Ивановна
Русское Государство
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1535