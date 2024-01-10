Тиме Иван Германович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Тиме Иван Германович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1864

умер После 1902

Супруги
Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна1865 г.р.
Дети
Тиме Евгений Иванович23.07.1887 г.р.
Тиме Валерий Иванович?.08.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиме Герман Иванович

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиме Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиме София Ивановна

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиме Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Бракосочетание
26.08.1884

Жена: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Тиме Евгений Иванович

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.08.1888

Сын: Тиме Валерий Иванович

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1889

Дочь: Тиме Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Смерть
После 1902

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