Тиме Иван Германович
мужской, родился 1864
умер После 1902
Супруги
Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна1865 г.р.
Дети
Тиме Евгений Иванович23.07.1887 г.р.
Тиме Валерий Иванович?.08.1888 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиме Герман Иванович
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиме Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиме София Ивановна
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Бракосочетание
26.08.1884
Рождение ребёнка
23.07.1887
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.08.1888
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1889
Дочь: Тиме Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тиме (Кронеберг) Софья Алексеевна
Смерть
После 1902