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Сальникова Дарья Филипповна

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Место рождения

Верхоупье, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоупье, Воловский муниципальный район, Тульская область
место жительства первого мужа?
Бракосочетание
24.10.1873 ст.

Муж: Сальников Георгий Захарович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая солдатка, вторым браком
Смерть
Неизвестно
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