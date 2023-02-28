Сальникова Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
место жительства первого мужа?
Бракосочетание
24.10.1873 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая солдатка, вторым браком
Смерть
Неизвестно