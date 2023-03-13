Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванъ

Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Арина Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Передельскова Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Арина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Яковлева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close