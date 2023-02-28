Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Михайлович Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович (Сидор Ефремкин) Петрович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: В Канадей Лукерия Петровна

Отец ребёнка: Михаил Петрович (Сидор Ефремкин) Петрович

Смерть
1782
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