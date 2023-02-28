Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Михайлович Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович (Сидор Ефремкин) Петрович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: В Канадей Лукерия Петровна
Отец ребёнка: Михаил Петрович (Сидор Ефремкин) Петрович
Смерть
1782