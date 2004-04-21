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(Григорьева) Анастасия Алексеевна
(Григорьева) Анастасия Алексеевна
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Место рождения
г.Томск
Дата рождения
21.04.2004
Пол
Женский
Отец
Горельский Алексей Николаевич
Мать
Григорьева (Григорьева) Мария Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2004
Отец:
Горельский Алексей Николаевич
Мать:
Григорьева Мария Александровна
г.Томск
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