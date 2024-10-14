Агафья Калинина 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Калинина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1781

умерла Неизвестно

Супруги
Никифор Васильевич1779 г.р.
Дети
Лисицын Арсений Никифорович1801 г.р.
Афанасий Никифорович1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Лисицын Арсений Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Семен Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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