Агафья Калинина
женский, родилась 1781
умерла Неизвестно
Супруги
Никифор Васильевич1779 г.р.
Дети
Лисицын Арсений Никифорович1801 г.р.
Афанасий Никифорович1809 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лисицын Арсений Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семен Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно