Афанасьева (Спиридонова) Евгения Степанова
Место рожденияСуэтукский фарпост
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Афанасьев Порфирий Иванов
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Афанасьев Руф Иванов
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Афанасьев Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Рождение ребёнка
?.09.1850
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров
Смерть
Неизвестно