Афанасьева (Спиридонова) Евгения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Спиридонова) Евгения Степанова

Место рождения

Суэтукский фарпост

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Афанасьев Порфирий Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Афанасьев Руф Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1839

Сын: Афанасьев Иван Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Афанасьев Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Афанасьев Даниил Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Афанасьев Осип Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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