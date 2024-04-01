Карташева (Степанова) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Степанова) Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Степанов Максим Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Мать: Степанова Евдокия Никитина

Бракосочетание
11.01.1880

Муж: Карташев Сергей Евдокимов

м. 27 ж. 21
Рождение ребёнка
10.12.1880

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов

Рождение ребёнка
07.04.1891

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Петр Сергеев

Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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