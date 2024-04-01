Карташева (Степанова) Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
11.01.1880
м. 27 ж. 21
Рождение ребёнка
10.12.1880
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
07.04.1891
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карташев Сергей Евдокимов
Смерть
Неизвестно