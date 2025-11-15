Акилина Незаконнорожденная
женский, родилась 06.06.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1846 ст.
Отец: не указан
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
09.06.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоровых вдова кр. ж. незаконорожденная. безфамильная.