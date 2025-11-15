Акилина Незаконнорожденная 06.06.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Акилина Незаконнорожденная

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 06.06.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Теплякова (Советова) Фёкла Егорова1817 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: Теплякова (Советова) Фёкла Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровых вдова кр. ж. незаконорожденная. безфамильная.

Крещение
09.06.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники сего же сц. и пом. кр. Филипп Козмин и кр. жена Пелагея Васильева.

Смерть
Неизвестно

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