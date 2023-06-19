Кузьменко Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1879 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1880 ст.
Дочь: Кузьменко Крестинья Максимовна
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Сын: Кузьменко Филипп Максимович
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1883 ст.
Сын: Кузьменко Демьян Максимович
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Дочь: Кузьменко Анания Максимовна
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1888 ст.
Сын: Кузьменко Пётр Максимович
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.
Дочь: Гультяева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.
Сын: Кузьменко Василий Максимович
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.
Сын: Кузьменко Егор Максимович
Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно