Кузьменко Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Матрёна Ивановна

Кузьменко Матрёна Ивановна

Место рождения

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1879 ст.

Муж: Кузьменко Максим Яковлевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1880 ст.

Дочь: Кузьменко Крестинья Максимовна

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.

Сын: Кузьменко Филипп Максимович

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1883 ст.

Сын: Кузьменко Демьян Максимович

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Дочь: Кузьменко Анания Максимовна

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1888 ст.

Сын: Кузьменко Пётр Максимович

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.

Дочь: Гультяева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.

Сын: Кузьменко Василий Максимович

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.

Сын: Кузьменко Егор Максимович

Отец ребёнка: Кузьменко Максим Яковлевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно