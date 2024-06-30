Кулик Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулик Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кулик Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Кулик Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кулик Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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