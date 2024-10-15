(Белокур) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.10.1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1782 ст.
Отец: Белокур Иван Николаевич
Мать: Белокур Агафья Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3D5-6?i=566&cat=1387676
Крещение
23.10.1782 ст.
Благовещенская церковь
Место жительства
?.10.1795
Смерть
Неизвестно