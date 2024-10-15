(Белокур) Парасковья Ивановна 23.10.1782 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Белокур) Парасковья Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.10.1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1782 ст.

Отец: Белокур Иван Николаевич

Мать: Белокур Агафья Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3D5-6?i=566&cat=1387676
Крещение
23.10.1782 ст.
Кровное, Сумська область
Благовещенская церковь
Место жительства
?.10.1795
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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