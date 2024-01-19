Гребенкина (Пикова) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина (Пикова) Надежда Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Гребенкин Александр Александрович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.

Сын: Гребенкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.

Сын: Гребенкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.

Сын: Гребенкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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