Гребенкина (Пикова) Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1910 ст.
Сын: Гребенкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.
Сын: Гребенкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.
Сын: Гребенкин Василий Александрович
Отец ребёнка: Гребенкин Александр Александрович
Смерть
Неизвестно