Бубнова (Васильева) Дарья Иаковлевна (Яковлевна)
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Бракосочетание
05.07.1868 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.
Дочь: Киприянова-Серединина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович
Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.
Дочь: Киприянова Ксения Адриановна-Андреевна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович
Рождение ребёнка
26.12.1879 ст.
Дочь: Киприянова Мелания Адриановна-Андреевна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.
Дочь: Киприянова Матрона Адриановна-Андреевна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович
Смерть
Неизвестно