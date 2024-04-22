Бубнова (Васильева) Дарья Иаковлевна (Яковлевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Васильева) Дарья Иаковлевна (Яковлевна)

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.07.1868 ст.

Муж: Киприянов-Серединин Адриан Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.

Дочь: Киприянова-Серединина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.

Дочь: Киприянова Ксения Адриановна-Андреевна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1879 ст.

Дочь: Киприянова Мелания Адриановна-Андреевна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.

Дочь: Киприянова Матрона Адриановна-Андреевна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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