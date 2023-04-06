Артемьева (Скоробогатова) Матрена Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1873
Сын: Артемьев Емелиан Киприанов
Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Киприановна
Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Киприановна
Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Киприановна
Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Михаил Кипранович
Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич
Смерть
Неизвестно