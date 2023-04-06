Артемьева (Скоробогатова) Матрена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Скоробогатова) Матрена Егоровна

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Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Артемьев Емелиан Киприанов

Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Киприановна

Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Киприановна

Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Киприановна

Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Михаил Кипранович

Отец ребёнка: Артемьев Киприан Артемьевич

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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