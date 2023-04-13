Маркова Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Михайлова Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.09.1884

Дочь: Любовь Артемьевна

Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1886

Дочь: Феодосия Артемьевна

Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Артемий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1889
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