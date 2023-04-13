Маркова Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Михайлова Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1884
Дочь: Любовь Артемьевна
Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.05.1886
Дочь: Феодосия Артемьевна
Отец ребёнка: Марков Артемий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1889