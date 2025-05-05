Конде-Марквот-Ренгартен Генрих Георг Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Конде-Марквот-Ренгартен Генрих Георг

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна26.04.1845 г.р.
Дети
Конде-Марквот-Ренгартен Лидия1868 г.р.
Конде-Марквот-Ренгартен Евгений1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Конде-Марквот-Ренгартен Лидия

Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Михаил

Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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