Конде-Марквот-Ренгартен Генрих Георг
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна26.04.1845 г.р.
Дети
Конде-Марквот-Ренгартен Лидия1868 г.р.
Конде-Марквот-Ренгартен Евгений1869 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Конде-Марквот-Ренгартен Лидия
Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений
Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Михаил
Мать ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен (Храповицкая) Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно