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Лукина Евдокия Алексеевна

Место рождения

Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: Алексей Сандалин

Мать: не указана

Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Иванович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Лукина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: (Лукина) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Лукин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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