Лукина Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.
Отец: Алексей Сандалин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Лукина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: (Лукина) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Лукин Иван Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно