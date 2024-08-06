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Захарова Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Голованово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Голованово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гельчинский Дмитрий Станиславович

Отец ребёнка: Гельчинский Станислав Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельчинский Станислав Яковлевич

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Гельчинская Екатерина Станиславовна

Отец ребёнка: Гельчинский Станислав Яковлевич

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