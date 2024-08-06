Захарова Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гельчинский Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: Гельчинский Станислав Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Гельчинская Екатерина Станиславовна
Отец ребёнка: Гельчинский Станислав Яковлевич