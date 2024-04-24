Семанова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти04.09.1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Чащина (Семанова) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Салтакова (Семанова) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Семанова Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Семанова Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Место жительства
13.09.1795 ст.
Вид учета: 5-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 13 сентября 1795 года (5-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорской округи Архангельского наместничества значатся | Дер... Показать все
Смерть
04.09.1806 ст.
№ 29 о смерти 4 сентября 1806 года у крестьянина деревни Бросачевской Ивана Матфеевича Семанова матери вдовы Анны, 60 лет. Причина смерти и дата погребения не указаны. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 75 стр.... Показать все