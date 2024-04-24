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Семанова Анна Федоровна

Место рождения

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

04.09.1806 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семанов Матвей Матвеевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Чащина (Семанова) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Салтакова (Семанова) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Семанова Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Семанов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Семанова Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Семанов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Семанов Матвей Матвеевич

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
?.07.1782 ст.
Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Место жительства
13.09.1795 ст.
Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 5-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 13 сентября 1795 года (5-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорской округи Архангельского наместничества значатся | Дер... Показать все
Смерть
04.09.1806 ст.
Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 29 о смерти 4 сентября 1806 года у крестьянина деревни Бросачевской Ивана Матфеевича Семанова матери вдовы Анны, 60 лет. Причина смерти и дата погребения не указаны. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 75 стр.... Показать все

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