Тестовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Тестовъ Харитонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Тестовъ Федоръ
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Трофимъ Никитинъ
Мать ребёнка: Тестова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Татьяна Иванова
Смерть
1805