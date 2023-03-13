Тестовъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Тестовъ Харитонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Тестовъ Федоръ

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Трофимъ Никитинъ

Мать ребёнка: Тестова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Татьяна Иванова

Смерть
1805
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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