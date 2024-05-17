Макшанцева (Шаморина) Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макшанцева (Шаморина) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макшанцев Александр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшанцев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Банщинкова (Макшанцева) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Макшанцев Александр Кузьмич

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
2017
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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