Симонов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1952

Дата смерти

04.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Красилова) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
25.11.1977

Сын: Симонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Симонова (Красилова) Евгения Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
04.05.2015

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