Симонов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1952
Дата смерти04.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1977
Сын: Симонов Александр Александрович
Мать ребёнка: Симонова (Красилова) Евгения Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
04.05.2015