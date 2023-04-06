Гузев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения22.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1962
Бракосочетание
20.09.1985
Рождение ребёнка
09.10.1990
Сын: Гузев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна
Рождение ребёнка
15.07.1998
Сын: Гузев Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна
Рождение ребёнка
28.06.2002
Дочь: Гузева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна