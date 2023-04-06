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Гузев Сергей Александрович

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Место рождения

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1962

Отец: Гузев Александр Арсентьевич

Мать: Гузева Феодосия Ивановна

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.09.1985

Жена: Гузева Рита Брониславовна

Рождение ребёнка
09.10.1990

Сын: Гузев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна

Рождение ребёнка
15.07.1998

Сын: Гузев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна

Рождение ребёнка
28.06.2002

Дочь: Гузева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Гузева Рита Брониславовна

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