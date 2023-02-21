(Wiebe) Barbara
Место рожденияGross Brunau,Westpreussen,Prussia
Дата рождения31.08.1854
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854
Отец: Wiebe Abraham
Мать: Maria
Gross Brunau,Westpreussen,Prussia
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: ?
Отец ребёнка: Hamm Heinrich
Рождение ребёнка
1878
Дочь: ?
Отец ребёнка: Hamm Heinrich
Бракосочетание
1885
Муж: Фаст Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hamm Heinrich
Смерть
1932