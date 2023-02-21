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(Wiebe) Barbara

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Место рождения

Gross Brunau,Westpreussen,Prussia

Дата рождения

31.08.1854

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1832 г.р.
1848 г.р.

Дети

1877 г.р.
1878 г.р.
1886 г.р.
1886 г.р.
1887 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854

Отец: Wiebe Abraham

Мать: Maria

Gross Brunau,Westpreussen,Prussia
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: ?

Отец ребёнка: Hamm Heinrich

Рождение ребёнка
1878

Дочь: ?

Отец ребёнка: Hamm Heinrich

Бракосочетание
1885

Муж: Фаст Яков

Рождение ребёнка
28.04.1886

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
28.04.1886

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1887

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1890

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1892

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
10.03.1894

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1896

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hamm Heinrich

Смерть
1932
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