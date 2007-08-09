Порхунов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порхунов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1916

Дата смерти

09.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916

Отец: Порхунов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2007
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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