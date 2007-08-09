Порхунов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1916
Дата смерти09.08.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916
Отец: Порхунов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2007
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область