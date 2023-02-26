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Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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