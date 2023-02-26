?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: ?