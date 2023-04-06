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Калигаев Алексей Макарович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

05.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Калигаев Макар Иванович

Мать: Калигаева Акилина Игнатьевна

Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Калигаева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Калигаев Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Калигаева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.11.1908

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Калигаева Анна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1909
Причина смерти: чахотка
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