Калигаев Алексей Макарович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти05.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
18.01.1904
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Калигаев Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Калигаева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.11.1908
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Калигаева Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1909
Причина смерти: чахотка