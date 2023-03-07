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Голов Иван Иванович

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Софья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Павел Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоножкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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