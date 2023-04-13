Кондрашова (Вершина) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1876
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Цвиленко Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1886
Дочь: Кондрашина Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Шевякина Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно