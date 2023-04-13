Кондрашова (Вершина) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Вершина) Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1876

Муж: Кондрашин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Цвиленко Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1886

Дочь: Кондрашина Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Шевякина Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Кондрашин Филипп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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