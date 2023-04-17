Pill Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pill Eduard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919

Отец: Pill Alexei

Мать: Pill Liina

Смерть
Неизвестно
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