Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Pill Eduard
Pill Eduard
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Pill Alexei
Около 1878 г.р.
Мать
Pill (Saardson) Liina
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919
Отец:
Pill Alexei
Мать:
Pill Liina
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия