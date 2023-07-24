Безобразова (Хрулёва) Мария Сергеевна 15.11.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразова (Хрулёва) Мария Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.11.1879

умерла Неизвестно

Супруги
Безобразов Фёдор ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Безобразов Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Безобразова Мария ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безобразова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Безобразов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Безобразов Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
12.11.1904

Муж: Безобразов Фёдор Фёдорович

ЦГИА. Ф.19. О.127. Д.1548.

Смерть
Неизвестно

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