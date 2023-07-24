Безобразова (Хрулёва) Мария Сергеевна
женский, родилась 15.11.1879
умерла Неизвестно
Супруги
Безобразов Фёдор ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Безобразов Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Безобразова Мария ФёдоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безобразова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Безобразов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Безобразов Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
12.11.1904
Смерть
Неизвестно