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Кривогина Екатерина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

23.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Феодор Корнилиевич/Корнеевич

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Место жительства
1846
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
причислена окончательно с начала 1846 года
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Кривогина Ульяна Корнеевна

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кривогин Василий Корнеевич

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кривогин Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Кривогин Кузьма Корнеевич

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1862 ст.

Дочь: Кривогина Наталья Корнилиевна

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Сын: Кривогин Гордей/Гордий Корнеевич/Корнилович

Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.01.1917
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от старости, возраст на момент смерти указан 90 лет

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