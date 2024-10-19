Кривогина Екатерина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти23.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Феодор Корнилиевич/Корнеевич
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Место жительства
1846
причислена окончательно с начала 1846 года
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Кривогина Ульяна Корнеевна
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кривогин Василий Корнеевич
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Кривогин Кузьма Корнеевич
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1862 ст.
Дочь: Кривогина Наталья Корнилиевна
Отец ребёнка: Кривогин Корней/Корнилий Семенович
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Смерть
23.01.1917
от старости, возраст на момент смерти указан 90 лет