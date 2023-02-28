Балашова (Данилова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Данилова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Клещево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.11.1916

Дата смерти

20.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Клещево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.09.1940

Муж: Балашов Василий Дмитриевич

Мордвиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.02.1946

Сын: Балашов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич

деревня Мордвиново
Рождение ребёнка
1948

Сын: Балашов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич

деревня Мордвиново
Рождение ребёнка
1953

Сын: Балашов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич

деревня Мордвиново
Смерть
20.11.1992
Мордвиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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