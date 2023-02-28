Балашова (Данилова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1916
Дата смерти20.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1940
Рождение ребёнка
08.02.1946
Сын: Балашов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич
деревня Мордвиново
Рождение ребёнка
1948
Сын: Балашов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич
деревня Мордвиново
Рождение ребёнка
1953
Сын: Балашов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Балашов Василий Дмитриевич
деревня Мордвиново
Смерть
20.11.1992