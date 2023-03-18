Шаманина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1850 ст.
Сын: Шаманин Дисидерий Михайлович
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно