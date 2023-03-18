Шаманина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина Анна Егоровна

Шаманина Анна Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1850 ст.

Сын: Шаманин Дисидерий Михайлович

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Муж: Шаманин Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шаманин Михаил Лукьянович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close