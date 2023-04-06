Христенко Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1877
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
29.08.1913
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Христенко Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
23.03.1916
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Христенко Марфа Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно