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Христенко Михаил Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1877

Отец: Христенко Василий Федорович

Мать: Христенко Василиса Ивановна

Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Христенко Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
29.08.1913

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Христенко Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
23.03.1916

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Христенко Марфа Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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